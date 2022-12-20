Телеведущая Маша Ефросинина после исчезновения объявилась и рассказала, что произошло.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда рассказала о том, куда исчезала на несколько дней.

"На четыре дня мой аккаунт в инсти исчез. Полностью. Так смотрится блок от самой Meta!

Дотрынделась Маша, допосылала (тех, кого нельзя называть ) туда (куда нельзя говорить)…

Сначала, признаюсь, была истерика. Десять лет моей жизни. Но больше накрыло, что эти г.., бросавшие жалобы, победили", - написала звезда в блоге.

Шеф-повар Владимир Ярославский прокомментировал пост: "Очень очень рад восстановлению! Волновался….".

Жена "Холостяка" Никиты Добрынина тоже не смогла пройти мимо: "Маша, какая ты красивая".

Не осталась в стороне фитнес-тренер Марина Боржемская: "С возвращением, Маша. Ты как всегда очаровательна и прекрасна".

Напомним, Ефросинина после беседы с Кравец из "Квартал 95" вызвала бурную реакцию

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина поделилась своими страхами и призналась, что ее тревожит кроме вторжения рф

Также Politeka писала, что Ефросинина бескультурно высмеяла азиатов за их увлечения, устроив травлю



