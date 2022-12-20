Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". А на днях перестала выходить на связь коллега Леси - Маша Ефросинина, которая в своем Инстаграм рассказала причину отсутствия.
"На четыре дня мой аккаунт в инсти исчез. Полностью. Так смотрится блок от самой Meta!
Дотрынделась Маша, допосылала (тех, кого нельзя называть) туда (куда нельзя говорить)…", - написала Ефросинина.
Леся Никитюк отреагировала на проблему Маши, решив подшутить: "А я с собаками хожу, ищу до сих пор".
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Мы скучали. Но вы прекрасно провели время без инсты, много выводов и сделанных дел. Так что все ок";
"Маша ты случайно не болеешь анорексией, ну так же нельзя, себя жо такого довести".
"некоторые за месяц не успевают столько,сколько успели Вы за 4 дня!".
Напомним, Маша Ефросинина удивила новым откровением и обратилась к украинцам
А еще Politeka писала, что беда случилась с Машей Ефросининой на празднике у Горбунова, ведущая едва не погибла
Также Politeka сообщала, что Ефросинина больше не хочет брать интервью у Лободы, ведущая пояснила свое решение