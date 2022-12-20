Телеведущая Леся Никитюк отреагировала на исчезновение Маши Ефросининой, которая только вышла на связь.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". А на днях перестала выходить на связь коллега Леси - Маша Ефросинина, которая в своем Инстаграм рассказала причину отсутствия.

"На четыре дня мой аккаунт в инсти исчез. Полностью. Так смотрится блок от самой Meta!

Дотрынделась Маша, допосылала (тех, кого нельзя называть) туда (куда нельзя говорить)…", - написала Ефросинина.

Леся Никитюк отреагировала на проблему Маши, решив подшутить: "А я с собаками хожу, ищу до сих пор".

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Мы скучали. Но вы прекрасно провели время без инсты, много выводов и сделанных дел. Так что все ок";

"Маша ты случайно не болеешь анорексией, ну так же нельзя, себя жо такого довести".

"некоторые за месяц не успевают столько,сколько успели Вы за 4 дня!".

Напомним, Маша Ефросинина удивила новым откровением и обратилась к украинцам

А еще Politeka писала, что беда случилась с Машей Ефросининой на празднике у Горбунова, ведущая едва не погибла

Также Politeka сообщала, что Ефросинина больше не хочет брать интервью у Лободы, ведущая пояснила свое решение



