Как сообщает Politeka.net, полномасштабная война россии против Украины продолжается 300 дней. Наиболее тяжелые бои идут возле Бахмута, но обстрелы фиксируются по всей линии фронта. На этом фоне россияне продолжают использовать дроны для ударов по отдаленных от фронта населенных пунктах, включая и Киев, но в то же время растет количество взрывов и на военных объектах на территории россии.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина подвела итоги в своем Инстаграм, а также отметила, как за это время изменились украинцы.

Маша Ефросинина опубликовала видео, на котором показала важные события для Украины за годы независимости. Попали в него и кадры войны с ракетными обстрелами со стороны россии. Заканчивается ролик обращением президента к украинцам со словами благодарности к каждому граждану за несокрушимость и веру.

"300-й день "взятия Киева за три дня"… 300-й день, как об Украине говорит весь мир. 300-й день, как Украинцы умеют одновременно молиться и проклинать. мирное время, но уже толстокожие, чтобы выжить в эти страшные времена.. 300-ый день, как мы боремся за 30 лет нашей Независимости", - подписала кадры Маша Ефросинина.

В комментариях пользователи сети молились за Украину, а ткже отмечали, что часто плачут от происходящего сейчас. Но все же во всех живет вера в нашу победу.

Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.