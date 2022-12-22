Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ксения вышла в эфир прямо из постели, рассказав о болезни.
"Так, у меня две причины, почему я в своей жизни болею:):
1. Трансформация. Когда человек выходит на новый уровень( новые знания, действия, смена взглядов, выход психики из зоны комфорта).
2. Когда нужно сбавить скорость, остановиться, полежать, подумать над своим поведением, отдохнуть...", - написала звезда.
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"А еще и 3 - корона, но тест негативный", - добавила артистка.
"Несмотря на болезнь, у меня для вас очень крутая новость. Хорошо, что успели подготовить все для этой новости перед тем, как я заболела", - отметила Мишина.
"А так я радуюсь сейчас с температурой, но счастливая", - заключила Ксения в своем блоге.
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