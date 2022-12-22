Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Ксения вышла в эфир прямо из постели, рассказав о болезни.

"Так, у меня две причины, почему я в своей жизни болею:):

1. Трансформация. Когда человек выходит на новый уровень( новые знания, действия, смена взглядов, выход психики из зоны комфорта).

2. Когда нужно сбавить скорость, остановиться, полежать, подумать над своим поведением, отдохнуть...", - написала звезда.

"А еще и 3 - корона, но тест негативный", - добавила артистка.

"Несмотря на болезнь, у меня для вас очень крутая новость. Хорошо, что успели подготовить все для этой новости перед тем, как я заболела", - отметила Мишина.

"А так я радуюсь сейчас с температурой, но счастливая", - заключила Ксения в своем блоге.

Напомним, "Холостячка" Мишина поделилась, какая каша помогает ей быть стройной

А еще Politeka сообщала, что комедия с Ксенией Мишиной в главной роли вызвала горячие споры

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в экстравагантном виде в ванной раскрыла необычную мечту



