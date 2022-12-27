Вместе с оливье и множеством вариантов его приготовления, не отстает и знаменитый крабовый салат.

Каждый год эти два блюда появляются на столах едва ли не в каждом доме, поэтому чаще всего для близких и гостей салаты стараются разнообразить новыми ингредиентами.

Ингредиенты, которые пригодятся для его приготовления:

200 г крабовых палочек;

2 помидора;

2 болгарских перца (красного цвета);

150 г твердого творога;

2 зубчика чеснока;

соль и перец – по вкусу; майонез для заправки.

Первым слоем выкладываются крабовые палочки, нарезанные на полосочки или соломкой в блюдо. Далее они смазываются майонезом и готовится следующий слой. Помидоры, нарезанные на кубики, выкладываются вторым слоем вместе с чесноком (измельченный на маленькие кусочки). Следует посолить и поперчить.

Далее снова слой смазывается майонезом. Выкладывается натертый сыр и снова смазывается сверху майонезом. Последним слоем выкладывается нарезанный соломкой красный перец.

Салат следует подавать на стол только после того, как она хорошо пропитается (понадобится, как минимум, час).

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