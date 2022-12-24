На своей странице в Instagram артист поделился кадрами, на которых он устроил выступление на разрушенном Антоновском мосту.
"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и мне было важно именно здесь спеть нашу песню "Човен", - написал Святослав Вакарчук под видео.
В этой песне "Океана Эльзы" очень актуальные для украинских реалий слова.
"Там зліва і справа цвітуть сади
Там зліва і справа чужі сліди
Війнами втомлена та ніким не зломлена
Розквітай, земле ти моя
Голодом морена, але непокорена
Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я", — поет артист.
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Накануне в компании украинских защитников Святослав Вакарчук записал мощное видеообращение.
"Привет из Херсона! И до встречи в Донецке, Луганске и на концерте на набережной Ялты", - подчеркнул лидер группы "Океан Эльзы".
Напомним, Макс Барских выступил вместе с победителями Нацотбора на Евровидение TVORCHI.
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