Известный певец и музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время поездки в деоккупированный Херсон нарушил важный запрет.

На своей странице в Instagram артист поделился кадрами, на которых он устроил выступление на разрушенном Антоновском мосту.

"Херсон. Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен и мне было важно именно здесь спеть нашу песню "Човен", - написал Святослав Вакарчук под видео.

В этой песне "Океана Эльзы" очень актуальные для украинских реалий слова.

"Там зліва і справа цвітуть сади

Там зліва і справа чужі сліди

Війнами втомлена та ніким не зломлена

Розквітай, земле ти моя

Голодом морена, але непокорена

Най звучить над Дніпром твоя пісня солов'я", — поет артист.

Накануне в компании украинских защитников Святослав Вакарчук записал мощное видеообращение.

"Привет из Херсона! И до встречи в Донецке, Луганске и на концерте на набережной Ялты", - подчеркнул лидер группы "Океан Эльзы".

Напомним, Макс Барских выступил вместе с победителями Нацотбора на Евровидение TVORCHI.

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