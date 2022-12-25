Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук посетил освобожденный Херсон. Он спел знаменитую композицию "Човен" прямо на Антоновском мосту, который ежедневно страдает от обстрелов российских оккупантов. Ролик украинская звезда опубликовал в Instagram.
Он отметил, что неслучайно выбрал именно этот сингл – сейчас песня "Човен" имеет символическое значение для Украины.
"Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен, символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен", – написал под видео Святослав.
Он разместил еще один пост в личном блоге. Вакарчук заглянул на центральную площадь Херсона, передав всем украинцам "привет". Он сказал, что выступит не только в Херсоне, но и в Донецке, Луганске и Крыму. "Мы на праздничном концерте, на набережной Ялты, отметим победу Украины", – вдохновил своей речью музыкант.
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"Я вами горжусь".
"Святослав – вы наш оберег, низкий вам поклон. Увидеть вас на фоне родного Антоновского моста – это что-то невероятное. Спасибо вам за ваше творчество, мужество, искренность".
"Победа близко!".
"Родной город. Сердце болит".
"Херсон, родимый".
"Наш дом", – оставили комментарии под публикацией фанаты Вакарчука.
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