Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук посетил освобожденный Херсон. Он спел знаменитую композицию "Човен" прямо на Антоновском мосту, который ежедневно страдает от обстрелов российских оккупантов. Ролик украинская звезда опубликовал в Instagram.

Он отметил, что неслучайно выбрал именно этот сингл – сейчас песня "Човен" имеет символическое значение для Украины.

"Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле. Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен, символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен", – написал под видео Святослав.

Он разместил еще один пост в личном блоге. Вакарчук заглянул на центральную площадь Херсона, передав всем украинцам "привет". Он сказал, что выступит не только в Херсоне, но и в Донецке, Луганске и Крыму. "Мы на праздничном концерте, на набережной Ялты, отметим победу Украины", – вдохновил своей речью музыкант.

"Я вами горжусь".

"Святослав – вы наш оберег, низкий вам поклон. Увидеть вас на фоне родного Антоновского моста – это что-то невероятное. Спасибо вам за ваше творчество, мужество, искренность".

"Победа близко!".

"Родной город. Сердце болит".

"Херсон, родимый".

"Наш дом", – оставили комментарии под публикацией фанаты Вакарчука.

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