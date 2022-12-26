Так, по словам Клопотенко, были времена, когда он не любил украинскую культуру. Но в том виде, в каком ему ее показывали.

«В моем детстве проявления украинской культуры были некрасивыми. Я танцевал в шароварах под пианино злой воспитательницы, был на свадьбе в генделике с много-ешь-много-пей и отсутствием намеков на культуру, а после похорон не мог смотреть на капустняк. Я вырос с этими травмами и нелюбовью к той культуре, которую мне показали», – рассказал Евгений Клопотенко.

Но, отмечает шеф-повар, Украину он любит и стремится к тому, чтобы она была для него красивой полностью.

Так что сначала, говорит Клопотенко, он реконструировал в своем сознании украинскую еду, а теперь пора сделать то же самое с традициями.

«Я поехал искать все, что изменит мои воспоминания. И вот я в Криворовне смотрю на настоящее Рождество. Следующий мой путь начат. Мое первое Рождество 25.12», - отметил Клопотенко, показав себя в традиционных одеждах на фоне гор и реки.

В свою очередь, украинцы, комментируя пост Клопотенко, рассказывают, как в их семьях отмечали Рождество, признают, что и для них настоящая Украина и ее традиции были невидимы.

«Каждое слово откликается. К сожалению, большой пласт нашей культуры утрачен, а традиции навязаны. С детства тоже это не нравилось, верю, что сможем возродить нашу истинно украинскую подлинность», «В моей семье множество интересных рождественских традиций, в детском возрасте это был просто самый крутой период года, когда за семейным столом (папа и его братья - все музыканты) пели коляду, то всегда казалось, что в космос слышно, как божественно, как же красиво, что все это наконец воскресает, восстанавливается, мы загово учимся ценить, любить и лелеять свое...».

«Евгений, как Вам подходит аутентичный украинский стиль. На новом пути все получится, потому что нас много и мы будем поддерживать друг друга в восстановлении настоящих традиций Родины!», «Очень все хорошо и красиво, только не надо делать то, что с нами делали сто лет. Украина это не только западная, а то мы от одного уходим, а другое навязываем».

«Это наша обязанность – возродить наши обычаи и традиции! Популяризировать нашу культуру! Чтобы весь мир увлекался Украиной и украинцами».

Напомним, Клопотенко показал, какой шедевр можно приготовить из сала на Новый год – настоящее наслаждение .

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из творога.

Также Politeka писала, что Клопотенко поделился доступным рецептом сытного блюда.