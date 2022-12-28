Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве, продолжает поддерживать граждан и всячески помогает украинцам. Также звезда старается обратить внимание на различные проблемы в обществе.

В этот раз Ольга написала, что на сегодняшний день все наши мысли и молитвы за наших героев, несгибаемых защитников Украины!

«В чем инновация: на территории центра военные после тяжелых ранений смогут проходить медицинскую и психологическую реабилитацию, а также социализироваться и адаптироваться к новым условиям жизни благодаря труду! Я уверена, центру Защитник – быть! Но при нашей с вами поддержке!» - поделилась Ольга.

Она рассказала, как ради поддержки отправляет два своих лота.

«Максим, работая за кордом, точно знает, что происходит в стране, ведь его родители находятся в Украине. Поэтому он лично поддерживает проект реабилитационного хаба не на словах, в деле!» - говорит Ольга.

Поклонники поддержали Сумскую:

«Это сверхважно; Ольга, Вы несокрушимая патриотка! Восхищаемся Вами. Слава Украине!; Это супер».

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