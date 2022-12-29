Певица Оля Цибульская, которая является кумой Михаила Хомы из группы Дзидзьо, ответила, какой у нее размер.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Фабрика звезд", которое выходило еще в 2007 году. Артистке удалось победить в первом сезоне проекта. Также Оля стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Оля решила поболтать с фанатами.

"Спрашивай, поговорим", - написала Цибульская под кадрами.

"Какой у тебя размер бюста?", - спросил фанат.

"У Зиброва больше", - лаконично ответила Ольга, отшутившись от вопроса.

"Как найти в себе силы и жить полноценно?! Здоровая девушка, а не могу родить", - написала фанатка.

"Усиляй сильное в себе. Делай то, что можешь с кайфом, отдачей и энергией", - ответила Цибульская.

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