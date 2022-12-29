Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря шоу "Фабрика звезд", которое выходило еще в 2007 году. Артистке удалось победить в первом сезоне проекта. Также Оля стала кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Оля решила поболтать с фанатами.
"Спрашивай, поговорим", - написала Цибульская под кадрами.
"Какой у тебя размер бюста?", - спросил фанат.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Лакомый кусочек для врага": Лилия Ребрик показала, как изменилась Одесса из-за войны
"Какое горе для родителей": жизнь молодых братьев оборвалась в один миг, фото
Звезда "1+1" Падалко поделилась с украинцами трагическим известием: "В Киеве простились с..."
Как было в Херсоне: бои на Бахмутском направлении приближаются к кульминации
"У Зиброва больше", - лаконично ответила Ольга, отшутившись от вопроса.
"Как найти в себе силы и жить полноценно?! Здоровая девушка, а не могу родить", - написала фанатка.
"Усиляй сильное в себе. Делай то, что можешь с кайфом, отдачей и энергией", - ответила Цибульская.
Напомним, Цибульская рассказала, на какие деньги живет и что остановило ее от развода
А еще Politeka сообщала, что Цибульская рассказала, на какие деньги живет и что остановило ее от развода
Также Politeka писала, что Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Понамаревым порадовали украинцев