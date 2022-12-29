MamaRika также отметила, что окрашивает волосы розовым цветом, ведь ей так нравится, и она будет продолжать это делать.

Как сообщает Politeka.net, украиинской певице MamaRika, похоже, уже в печенях сидят незваные советы от подписниц по цвету ее волос. У 33-летней звезды "накипело" и она решила исчерпывающе высказаться в Инстаграм-сторис. Артистка поделилась, что ей надоела критика по поводу ее внешнего вида.

Певица MamaRika возмутилась, что некоторые поклонники просят ее изменить цвет волос. Она также отметила, что окрашивает волосы розовым цветом, ведь ей так нравится, и она будет продолжать это делать.

"Да, я снова крашусь в розовый. А потом сделаю это еще много раз. Меня конкретно достала реакция некоторых моих закомплексованных подписчиц с просьбой вернуться к блонду, что этот цвет якобы больше для малолеток и так далее", — поделилась артистка MamaRika.

Звезда добавила, что будет продолжать и дальше делать так, как считает нужным. Вдруг кто-то снова начнет критиковать ее из-за внешнего вида, артистка пригрозила заблокировать этого пользователя сети.

"Возраста, ограничений, правил не существует — это все в вашей голове! Если вам кайфово и при этом вы не мешаете другим — на здоровье. Я и в 90 буду розовая, на кедах и с косяком в зубах (конечно в лечебных целях). Тему закрыли. Иначе буду валить в бан! – подчеркнула MamaRika.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.