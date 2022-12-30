Известный украинский исполнитель MELOVIN (настоящее имя - Константин Бочаров) попал в ДТП. Во время движения он столкнулся с другим автомобилем на дороге. Обе машины получили повреждения. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Вечером 28 декабря Константин Бочаров попал в ужасное ДТП. Исполнитель рассказал, что ехал в такси за новогодними подарками для своих родных, как вдруг в автомобиль, в котором находился MELOVIN, въехал бус.

"Со вторым рождением меня. Всем брют за мой счет! И такие поездки на такси бывают. Бусик врезался в нас возле "Эпицентра", ехал покупать подарки и игрушки на елку", – поделился певец.

Доподлинно неизвестно, что именно вызвало аварию и кто из двух водителей виноват. Однако артист убеждает поклонников, что он цел и здоров.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Тем не менее MELOVIN пожаловался на боль и плохое самочувствие.

"Болит голова, болит колено, водителю крепкого здоровья, бывает всякое, хорошо, что живые... Куплю игрушки уже в Одессе", – отметил артист. Первые фотографии с места происшествия исполнитель показал в соцсетях.

Напомним, Melovin после резких высказываний о языковом вопросе показал закулисье съемок.

Как сообщала Politeka, Melovin резко высказался на тему языкового вопроса, появилось видео.

Также Politeka писала, MELOVIN резко высказавшись о русскоязычных певцах признался, чего боится больше всего из-за них.