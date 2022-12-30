Каждый день 56-летняя знаменитая актриса театра и кино Ольга Сумская показывает в Инстаграм новые кадры, привлекая внимание. Она занимается различными мероприятиями, поэтому яркие кадры в Стори также удивляют фанатов.

К примеру, в этот раз Ольга заинтересовала видом в кожаных лосинах и черных массивных сапогах со шнуровкой, аккуратная туника с принтом удачно дополнила вид звезды. При этом 56-летняы актриса выглядела значительно моложе.

Для сравнения Сумская сразила кадром из далекого прошлого - как отмечала семьей 1994 год. Разница практически в 30 лет незаметно отразилась на его лице.

Также Ольга написала, что на сегодняшний день все наши мысли и молитвы за наших героев, несгибаемых защитников Украины!

«В чем инновация: на территории центра военные после тяжелых ранений смогут проходить медицинскую и психологическую реабилитацию, а также социализироваться и адаптироваться к новым условиям жизни благодаря труду! Я уверена, центру Защитник – быть! Но при нашей с вами поддержке!» - поделилась Ольга.

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