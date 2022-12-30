Известная украинская ведущая продолжает публиковать каждый день подборку самых обсуждаемых тем в стране и в мире. В этот раз она рассказала, как Украина вновь подверглась массированному ракетному удару со стороны россиян, выпустивших 69 ракет.

Известно, что 54 сбили наши силы ПВО, в частности, 16 летевших на Киев. (На видео 1 – ущерб из переносного комплекса). 21 ракета сбита над Одесщиной. Впрочем, там есть и ощутимые попадания по инфраструктуре, а также на Киевщине и Львовщине, где после обстрела без света остались более 470 тысяч абонентов.

Также Падалко рассказала, что в Ивано-Франковской области российская ракета прилетела прямо в дом и чудом не взорвалась (фото 2).

На войне погибла Владислава Черных – боевая медикиня харьковского боевого подразделения «Хартия». Ей было 28 (фото 3)

Также в Одессе обсуждают, как демонтировали памятник императрице Екатерине II (фото 4). На постаменте уже появился украинский флаг (фото 5)

Пилот с позывным «Карая», который осенью сбивал шахеды над Винничной и отвел поврежденный самолет от населенного пункта, показал Звезду Героя Украины, которую вручил ему президент в парламенте (фото 6)

Вечерний бумеранг: в Петербурге занялся бизнес-центр (видео 7)

«Как больно читать об оборванной жизни в 28! 😢😢 А катю к пути в бункер! Дай, Боже, терпение и силы Украине!; Наши воины держат над нами небо как атланты. Сегодня в Киеве очень громко, но держимся, нам еще победу праздновать.

Светлая память нашей защитницы! 😢 Радуюсь, когда Героев Украины награждают при жизни;

Москву 🔥сжечь надо 🔥вместе с тем дьяволом ......тогда покой будет; Знаем мы победим 💙; Горите в аду, русские фашисты» - пишут в сети.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.