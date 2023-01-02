Украинская певица Тина Кароль в откровенном интервью рассказала о том, как войну переживает ее семья. Она поделилась, что сказала сыну в первый день войны. Артистка не посещала сына в первые месяцы войны, когда активно гастролировала в поддержку Украины. Об этом знаменитость сообщила в интервью Алле Мазур для канала "ТСН".

По словам артистки, она объяснила сыночку, что в трудные времена должна помогать стране, а он в свою очередь должен обретать новые знания, которыми он впоследствии сможет помогать Украине.

"Я ему сказала, что буду занята, ты должен быть мужчиной и быть очень осторожным. Я ему сказала, что началась война, но ты взрослый, ты должен собраться и твоя главная задача как молодого солдата хорошо учиться, чтобы твои знания потом понадобились", – призналась артистка Тина Кароль.

С начала войны исполнительница несколько месяцев не виделась с сыном, даже когда выступала в Англии.

"Я не поехала к нему сразу. Даже когда я сыграла концерт в апреле в Англии, я сказала: "Сын, я еще не могу к тебе заехать, я отработаю все, что должна сделать, и потом вернусь". Он понял, мы где-то несколько месяцев не виделись", - поделилась Тина Кароль.

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