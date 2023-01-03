Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ольга Сумская каждый день показывает, как она живет с семьей, чем занимается и увлекается. В этот раз Ольга также показала, как она провела семейные праздники и выходные с самыми близкими.

Вместе с младшей дочерью и супругом Виталием Борисюком Ольга отметила Новый год и показала, как мило отдыхала с ними дома. Не забыла артистка также обратить внимание на свой образ.

Изящное платье с украинской вышивкой Ольга сочетала с украшениями в таком же патриотичном стиле, а волосы оставила распущенными.

"Под звуки взрывов, тревог по всей Украине этой ночью мы все равно поднимали бокалы за наших защитников, за нашу несокрушимость и веру!" - ранее писала Ольга.

Так, актриса показала, как ее семья собиралась вместе с обеденным столом и весело проводила время вместе.

На одной из фотографий Тоня позировала вместе со своим известным отцом. По мнению Сумской, Паперна очень похожа на своего папу.

"Папина дочка", — подписала кадр Ольга Сумская.

Также она показала выпуск дочери, на котором та присутствовала в красивом пышном платье.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.