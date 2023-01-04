Евгений Клопотенко отметил, что количество сахара в сырниках можно регулировать по своему вкусу. Можно положить поменьше, а уже готовое блюдо подавать со сладким вареньем.

Сырники – блюдо, которое чаще всего готовят украинские хозяйки на завтрак. Почему именно их? Потому что они готовятся быстро, просто, а вкус – непревзойденный. Да и дети любят сырники, даже нехочухи.

Знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил свой вариант приготовления сырников.

Победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил поделиться простым рецептом классических сырников, по которому они всегда получаются. А если вы захотите прокачать рецепт, попробуйте приготовить сырники с маком.

Ингредиенты для идеальных сырников

400 г Творог (9 % жирности)

1 шт. Яйцо

3 ст. л. Мука (и дополнительно для панировки)

3 ст. л. Сахар

3-4 ст. л. Подсолнечное масло для жарки

1 щепотка Соль

10 г ванильный сахар

Пошаговый рецепт идеальных сырников:

1.Творог (400 г) переложите в небольшую стеклянную или пластиковую миску. Добавьте щепотку соли, одно яйцо, 3 ст. л. сахара, и 10 г ванильного сахара.

2. Перемешайте их до получения однородной массы. Для этого лучше всего использовать обычную вилку, ложку или толкушку для картофеля.

3. Добавьте 3 ст. л. пшеничной муки. Если творог оказался достаточно мокрым, то добавьте на одну столовую ложку муки больше. Но главное не переборщить, чтобы сырники получились нежными.

4. Смочите руки небольшим количеством подсолнечного масла и скатайте из творожной массы небольшие шарики диаметром 3-4 см. Приплюсните шарики руками, чтобы получились красивые небольшие сырники. Теперь запанируйте сырники в муке.

5. Разогрейте антипригарную сковородку с 3-4 ст. л. подсолнечного масла на среднем огне. Сковородка для сырников должна хорошо разогреться. Не уменьшайте огонь при жарке, так у вас получится идеальная прожарка. Следите, чтобы сырники не пригорели.

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