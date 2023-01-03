Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Там победил бизнесмен Андрей Задворный, но паре не удалось построить отношения после шоу. После этого Злата признавалась, что хочет проработать проблему со специалистом. Не забывает Огневич и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Злата подшутила, показав, как украинцы выглядят после праздников.

"Хочу пиво, я обожаю пить пиво...", - сказала Огневич в видео.

"Сколько нас таких?", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да я уже не знаю, как утешить ту малую";

"С Новым Годом. И я обожаю, мама говорит, что это у меня со 2 летнего возраста";

"Нельзя девушкам пиво";

"Харош бухать, ты наша гордость";

"Злата, знал бы что вы такая потешная, больше б пообщался".

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