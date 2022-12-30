Известная певица Злата Огневич, которую еще недавно раскритиковали за плагиат в новой песни, похвалилась новым успехом.

Популярная украинская певица Злата Огневич не так давно выпустила клип на новую песню и представила ее в сети. Из-за этого разразился скандал, многим привев композиции Огневич напомнил песню Билли Айлиш.

Сама Огневич открестилась от всех слухов, заявив, что вдохновляется так, как и все артисты и не копировала ничего подобным образом. Впрочем, в сети многие раскритиковали Злату. Но нашлись и те, кто полностью ее поддержал.

В этот раз Злата напомнила о песне:

«Знаете, я даже не представляла такой реакции на новую песню, сотни роликов Тик Токе, вы поете, делаете ремиксы. Клип в топ 100 лучших клипов на Ютубе. Это благодаря искренности и преданности! Спасибо вам за поддержку!

Музыка вдохновляет и лечит! Сегодня влюбилась в новую песню» - поделилась Злата.

Как призналась артистка Злата Огневич, наступление 2023 года она все же будет праздновать. На такое решение ее подтолкнул разговор с украинским защитником.

Известная украинская певица Злата Огневич поделилась, что сейчас у нее напрочь отсутствует новогоднее настроение из-за понятных каждому причин.

По словам исполнительницы, она долго колебалась, стоит ли встречать 2023 год. Впрочем, разговор с военным, который служит на передовой, помог Злате принять решение.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.