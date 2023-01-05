Святослав Вакарчук, который стал отцом во второй раз летом, продолжает активно выступать в поддержку ВСУ и украинцев.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук старается показать в Инстаграм, как проходят его будни заграницей и чем он занимается вдали от дома. В этот раз кадры с выступления артиста привлекли довольно много внимания.

«Видео – последние часы в канун нового 2023СУ (© @ivan.marunych) года. И так мы продолжаем нести свой флаг и дальше идем вместе на наш собственный Эверест» - поделился Вакарчук под роликом.

Украинцы также выразили свое мнение:

«Песни моей жизни ❤️; Спасибо за все песни, которые Вы дарите! 👏 Слава Украине 🇺🇦; эта песня навсегда в сердце💗; Благодарю Вас за Ваше творчество и искренность🙏;

И сколько же боли в вашем голосе… прям заметно, как он чувствует всеми фибрами души ту атмосферу, что вокруг! Святослав вы прекрасен!;

Ваши песни невероятно вдохновляют, Святослав, это известно всем Вашим давним поклонникам, но не ходите больше в политику, пожалуйста. Пишите песни для нас и о нас🙏; Песни, продлевающие жизнь❤️‍🩹

Украинский Дух Воинов Наших 🤗💙; Браво, пан Святослав! 👏❤️; Спасибо Святославе🔥❤️Вы Славите Украину и поднимаете и прославляете».

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз летом 2022 года. У него родилась дочь, которую назвали Соломией. У Вакарчука также есть сын Иван. Мальчик появился на свет 19 июня 2021 года.

"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня — это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", — поделился он.

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