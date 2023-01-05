Как пишет Polirteka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Могилевская поделилась постельным фото.
"Что в этом году вы пожелали?
Несмотря на то, что предыдущий год показал, что что-то планировать – только Бога рассмешить. Я все же продолжаю строить планы и надеяться на исполнение всех моих желаний. И кроме нашей общей мечты о победе, я мечтаю о личном счастье.
А о чем вы мечтаете?", - написала Могилевская.
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Фанаты поставили тысячи лайков, включая Викторию Смеюху и Евгения Кошевого из "Квартал 95", и написали комментарии:
"Какая вы красавица. Пусть все ваши мечты сбываются";
"После нашей Победы пожать Владимиру Зеленскому руку";
"Я вам от всего сердца желаю простого женского счастья и здорового ребенка".
Напомним, Могилевская призналась, с какими трудностями столкнулась из-за отключений света
А еще Politeka сообщала, что Могилевская нашла свою жизнь на театральной сцене и обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что Могилевская показала, как маленькие украинцы страдают из-за отсутствия света