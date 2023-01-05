Как пишет Polirteka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Могилевская поделилась постельным фото.

"Что в этом году вы пожелали?

Несмотря на то, что предыдущий год показал, что что-то планировать – только Бога рассмешить. Я все же продолжаю строить планы и надеяться на исполнение всех моих желаний. И кроме нашей общей мечты о победе, я мечтаю о личном счастье.

А о чем вы мечтаете?", - написала Могилевская.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Викторию Смеюху и Евгения Кошевого из "Квартал 95", и написали комментарии:

"Какая вы красавица. Пусть все ваши мечты сбываются";

"После нашей Победы пожать Владимиру Зеленскому руку";

"Я вам от всего сердца желаю простого женского счастья и здорового ребенка".

Напомним, Могилевская призналась, с какими трудностями столкнулась из-за отключений света

А еще Politeka сообщала, что Могилевская нашла свою жизнь на театральной сцене и обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что Могилевская показала, как маленькие украинцы страдают из-за отсутствия света



