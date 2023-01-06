Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который не так давно в четвертый раз женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте в 28 лет. А недавно у пары появился сын Михаил, который для певца стал четвертым ребенком, а для Кати первым. Репяхова, как и звёздный муж, активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Репяхова показала хейт со стороны одной из фолловерок.

"Девчата, ну давайте искренне говорить, приятней, когда люди одного возраста, и это не обида, это наблюдения, и это портит общество, когда дедушки с молодыми девушками. Так не должно был, это некрасиво, это просто отстой. Отвратительно, даже представить, что дедушка спит с молодой, а что она там вытворяет для него, то вообще представить ужасно", - написала фолловерка.

"Кто-то считает, что может судить жизнь других людей, еще и фантазировать, что я вытворяю", - ответила Катя хейтерке.

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