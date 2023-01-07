Продюсер вспомнил, что сердился на Меладзе еще в 2004 году, когда Светлана Лобода покинула группу "ВИА Гра".

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, который является продюсером Оли Поляковой, прокомментировал "аполитическую" позицию братьев-грузин Меладзе, которые неоднозначно отреагировали на войну в Украине. На личной странице в Фейсбук он объяснил, почему недолюбливал братьев Меладзе еще с 2014 года.

Продюсер вспомнил, что сердился на Меладзе еще в 2004 году, когда Светлана Лобода покинула группу "ВИА Гра". Тогда они назвали певицу "недоразумением".

Уже в 2014 году, когда россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, Ясинский не понимал, как Костя Меладзе сидел и в "Голосе", и на украинском Нацотборе.

"Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на Евровидение и в жюри российского шоу "Голос", я бесился. Когда в 2021 году второй брат Меладзе выступал топом на сцене самого крутого украинского фестиваля Atlas Weekend, я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав", – закончил продюсер.

Михаил Ясинский дополнил сообщение фотографией Валерия и Константина Меладзе и подписал его так: "Две устрицы".

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.