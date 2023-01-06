Популярная украинская певица Анастасия Приходько, которая на несколько месяцев исчезла из Instagram из-за бана страницы, снова вернулась. Сначала артистка поздравила украинцев с новогодними праздниками, а теперь затронула тему Рождества, опубликовав фото с митрополитом ПЦУ Епифанием.

В подписи к публикации Приходько рассказала, что Министерство культуры разрешило проведение предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием рождественской службы в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

"Проведение ПЦУ службы в Успенском соборе подтвердили и в заповеднике Киево-Печерская лавра, который управляет имуществом святыни. УПЦ МП не признает изгнание из Киево-Печерской лавры. Агенты ФСБ в рясе заявили, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории лавры продолжаются автоматически", - написала Приходько.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Вы уже как-нибудь определитесь! Или 25-го или 7-го. И нашим, и вашим".

"Уважаемое панство, пишите по-украински, ничего не понимаю!".

"Если бы еще служба состоялась 25-го, это было бы точно событие".

"Наконец-то".

"Какие все грамотные и юридически подкованные "святые".

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