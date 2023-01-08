Известная актриса Ольга Сумская поздравила фанатов с праздниками и привлекла внимание к своему образу на праздник.

Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ольга Сумская каждый день старается показывать в сети атмосферные кадры, поэтому удивляет фанатов. В этот раз артистка привлекла внимание сияющим видом на праздничном кадре по случаю Рождества.

«С Рождеством нас, родственники! украина #победа» - пишет Ольга под кадром.

На фото артистка позировала уже традиционно в образе, который узнает каждая украинка. Теплая жилетка, массивные украшения и вышитое платье заметно освежили ее стиль.

«Христос родился!; С Рождеством!; Вы на этом фото очень похожи на Наталью Вячеславовну. Миру Вам, добра, согласия;

Оля самая красивая и эффектная среди всех актрис. Естественная, все при ней. Хозяйственная, прямолинейная, юморная

Оля! И вас с праздником 🥰 главное это здоровье вам и вашим близким и пусть наконец будет мир ❤️🇺🇦🙏 Мира и покоя) Христос родился!)))❤️».

Вместе с младшей дочерью и супругом Виталием Борисюком Ольга отметила Новый год и показала, как мило отдыхала с ними дома. Не забыла артистка также обратить внимание на свой образ.

"Под звуки взрывов, тревог по всей Украине этой ночью мы все равно поднимали бокалы за наших защитников, за нашу несокрушимость и веру!" - ранее писала Ольга.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.