Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ольга Сумская обратилась к украинцам с обращеним по поводу праздника. Также звезда сопроводила пост памятный отрывок из старого мюзикла, в котором участвовала с коллегами.
«Рождественское… 🎄 Для поклонников нашего легендарного мюзикла «Вечера на хуторе у Диканьки» видео «За кадром», или материал, который не вошел в фильм… Чего только стоит наша драка двух сплетниц вместе @v_serduchka ❤️🤩😂! подумать, что именно этот небольшой эпизод и моя «дура с розой», которую мне предложил сыграть Семен Горов и продюсер alexgoncharenko так запомнится зрителям..!
Конечно, дуэт состоялся благодаря партнерству с талантливым Андреем Данилко, который выдавал такие и что каждый раз съемочная группа была в восторге! Золотое время украинского телевидения…» - поделилась Ольга.
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Ранее актриса показала, как ее семья собиралась вместе с обеденным столом и весело проводила время вместе.
На одной из фотографий Тоня позировала вместе со своим известным отцом. По мнению Сумской, Паперна очень похожа на своего папу.
"Папина дочка", — подписала кадр Ольга Сумская.
Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.