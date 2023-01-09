Популярный украинский исполнитель, народный артист Украины Павел Зибров, который активно ведет свою страницу в Instagram, поделился трогательными кадрами со взрослой дочерью Дианой, которые приурочил к празднику Рождества.

На снимках Павел и его единственная 27-летняя дочь запечатлены в темное время суток во дворе их семейного особняка, а на фоне сияют праздничные гирлянды. Диана тепло прижимается к отцу, они мило улыбаются в камеру.

В подписи к публикации Зибров сердечно поздравил украинцев с Рождеством:

"С Рождеством Христовым шлю поздравления и лучшие свои пожелания всем, празднующим по Юлианскому календарю. Чтобы все задуманное в жизни сбывалось, чтобы Божья благодать была в доме и согласие в семье. Пусть вместе с рождественской звездой на небе воцарится такой долгожданный победный мир в Украине! Христос родился! Славим Его!".

А пользователи тут же начали в комментариях поздравлять артиста в ответ:

"Христос родился! Славим Его! Поздравляю с праздником!".

"Счастливого Рождества!".

"С Рождеством! Павел, вы легенда".

"Поздравляем с праздником! Здоровья, мира, новых свершений!".

"С Рождеством вас".

"С праздником Вас и Вашу семью! Теплая, добрая и светлая!".

"С Рождеством! Мира вам и вашим родным!".

Напомним, "Лично думаю о вас": Потап необычно поздравил с Рождеством, отметив героизм украинцев.

Как сообщала Politeka, "Поздравляю всех": Гвоздева из "Танців з зірками" обратилась к украинцам в честь праздника.

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