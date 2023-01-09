Как пишет Politeka.net, Соня Хлябич - известная украинская певица, которая в прошлом году заявила, что завершает карьеру артистки. Также знаменитость является племянницей Софии Ротару, легендарной украинской певицы. А недавно Соня вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова. Не забывает Хлябич и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хлябич решила подшутить, поделившись видео, где лежит на кровати.

"Жду, когда мой муж ляжет в постель, чтобы попросить его, чтобы он принес мне воды, поставил мой телефон на зарядку и выключил свет", - написала Соня на видео.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили лайки и написали комментарии:

"Жиза";

"Огонь".

До этого Соня поделилась фото, где позировала со своим супругом Олегом.

"Этот год был сверхсложным для каждого из нас. Но мы как никогда объединились, стали еще сильнее, переоценили нашу жизнь, начали ценить ее еще больше! Я верю, скоро будет праздник в нашей стране, праздник, которого ждет каждый украинец! Мы будем радоваться, плакать от счастья и еще сильнее обниматься, потому что Украина победит, а зло будет наказано!", - написала племянница.

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