Певица Jerry Heil рассказала, как себя чувствует, после падения в оркестровую яму, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица. А недавно звезда давала концерт и упала в оркестровую яму. После этого Яне пришлось лечь больницу на некоторое время. Как оказалось, Шамаева сломала одно ребро, из-за чего ей даже очень сложно петь.

Не забывает Jerry Heil и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Яна показала, как встретила малыша, который слушает ее музыку.

"В ресторане отеля подошла семья с маленьким солнышком, что растет на этой песни", - написала Шамаева на видео.

"Это было так мило. Ивано-Франковск, люблю тебя", - написала Яна под видео.

Фанаты сразу начали лайкать и писать комментарии, а один из фолловеров решить спросить у Яны за здоровье: "Это очень мило. Как ты после лечебницы?".

Яна ответила на вопрос: "Гораздо лучше уже, уже почти выпрямляю спину, когда хожу".

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