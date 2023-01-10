Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - известная украинская певица. А недавно звезда давала концерт и упала в оркестровую яму. После этого Яне пришлось лечь больницу на некоторое время. Как оказалось, Шамаева сломала одно ребро, из-за чего ей даже очень сложно петь.
Не забывает Jerry Heil и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Яна показала, как встретила малыша, который слушает ее музыку.
"В ресторане отеля подошла семья с маленьким солнышком, что растет на этой песни", - написала Шамаева на видео.
"Это было так мило. Ивано-Франковск, люблю тебя", - написала Яна под видео.
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Фанаты сразу начали лайкать и писать комментарии, а один из фолловеров решить спросить у Яны за здоровье: "Это очень мило. Как ты после лечебницы?".
Яна ответила на вопрос: "Гораздо лучше уже, уже почти выпрямляю спину, когда хожу".
Напомним, Jerry Heil рассказала о переломе ребра, удивив украинцев
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil после травмы на концерте неожиданно обратилась к украинцам за помощью
Также Politeka писала, что Jerry Heil после падения в оркестровую яму показала травму