Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который в четвертый раз женился на молодой блогерке Кате Репяхове. Катя после свадьбы родила музыканту первенца - сына Михаила. При этом для Павлика это уже четвертый ребенок.
Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя показала, как спела вместе со звездным мужем его хит "Я хочу быть с тобой". Звездная пара вместе поднимались на подъемнике в горах и исполняла композицию.
"Спели вместе", - написала Катя под видео.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Запишите вместе какой-нибудь хит новый, это будет феерично";
"Хорошо, пора пробовать и вам Катя что-то вместе петь, а потом и Михасик подтянется";
"Катя, ты почему-то грустная, улыбнись";
"Как вы хорошо поете вместе, увлекаюсь!!!";
"Хорошая песня. Люблю слушать Павлика";
"А песня исполнена вместе это очень хорошая идея".
Напомним, молодая жена Павлика изумила стилем рядом с 56-летней Ольгой Сумской
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