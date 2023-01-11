Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который в четвертый раз женился на молодой блогерке Кате Репяхове. Катя после свадьбы родила музыканту первенца - сына Михаила. При этом для Павлика это уже четвертый ребенок.

Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Катя показала, как спела вместе со звездным мужем его хит "Я хочу быть с тобой". Звездная пара вместе поднимались на подъемнике в горах и исполняла композицию.

"Спели вместе", - написала Катя под видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Запишите вместе какой-нибудь хит новый, это будет феерично";

"Хорошо, пора пробовать и вам Катя что-то вместе петь, а потом и Михасик подтянется";

"Катя, ты почему-то грустная, улыбнись";

"Как вы хорошо поете вместе, увлекаюсь!!!";

"Хорошая песня. Люблю слушать Павлика";

"А песня исполнена вместе это очень хорошая идея".

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