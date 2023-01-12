Для нее вылет из шоу был ожидаем, потому что для реальной жизни тех эмоций, которые испытывала она и Алекс Топольский, было недостаточно для построения чего-то серьезного.

После знакомства с родителями в 11 выпуске главный герой "Холостяка" Алекс Топольский отпустил сразу двух девушек – Марину и Сашу Погорелову. Последняя призналась, что не шокирована. Это решение Топольского было для нее вполне ожидаемо. Кроме того в своем Инстаграме Погорелова призналась, с каким страхом столкнулась на "Холостяке".

Девушка призналась, какие чувства испытывала к Алексу Топольскому. В частности, она честно заявила, что мужчина ей действительно нравился. Потому ей всегда было недостаточно общения с ним.

"Мне было всего мало. Мало внимания, мало свиданий, мало времени проведенного вместе. И я чувствовала как понемногу угасаю. Я думаю, любая девушка меня поймет, ведь когда человек тебе нравится, хочется проводить все время вместе, а здесь нужно было делить все с другими девушками", - отметила Саша Погорелова.

Для нее вылет из шоу был ожидаем, потому что для реальной жизни тех эмоций, которые испытывала она и Алекс Топольский, было недостаточно для построения чего-то серьезного.

Саша Погорелова также впервые рассказала, что с первого появления на проекте неожиданно поняла, что боится камер. В то время Алекс ее не поддержал и не успокоил, наоборот подчеркивал застенчивость девушки и показал себя не с лучшей стороны.

"Я всегда максимально открыта, не застенчива и у меня был опыт публичных выступлений. Но на шоу, каждый раз, увидев камеру, меня триггерило. К сожалению, Алекс не смог поддерживать меня в эти моменты. Иногда он даже подчеркивал, что я нервничаю. Это мне не очень нравилось", – призналась Саша Погорелова.

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