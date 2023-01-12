Режиссер и актер студии "95 Квартала" не стал терпеть и записал обращение к Славе Демину в резком тоне.

Режиссер и актер студии "95 Квартала" Руслан Ханумак назвал ведущего Славу Демина "дном". Знаменитость так выразился в отношении своего коллеги по сцене из-за шоу "Слава+". В частности, там Демин рассказывал о разводе Ханумака с блогершей Алиной Шаманской. Резкое обращение он опубликовал в Инстаграм, а телеведущий ему ответил в комментариях.

В эфире "Люкс FM" ведущий традиционно задавал вопросы тарологу Людмиле Хомутовской о войне в Украине и актуальных темах в шоу-бизнесе. В частности, он поинтересовался, изменил ли Руслан Ханумак матери своего сына Алине Шаманской. Карты показали госте шоу, что измена была.

Руслан Ханумак не стал это терпеть и записал обращение к Славе Демину.

"Я эту тему вообще пообещал себе больше не открывать, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Есть у меня только два слова — это Слава Демин и карточница. Ну если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости, которые будут соглашаться после этого к тебе приходить, – полное дно", – отметил он.

Слава Демин в комментариях под видео объяснил, почему приглашает на шоу таролога.

"Есть люди, которые верят тарологам. И их много. И в таких эфирах мы обсуждаем много вопросов, касающихся ситуации в стране, а не только личную жизнь блогеров или других известных людей. Для таких людей мы и делаем такие интервью, и это дело каждого зрителя — верить или нет. Я не несу ответственность за сказанное гостем. И не выражаю свое мнение по этому поводу. Если тебе действительно есть что сказать зрителям и подписчикам по этому и не только поводу, то я приглашаю на интервью, где ты сможешь высказаться на все 100%", – ответил Слава Демин.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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