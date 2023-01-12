Популярная исполнительница Тина Кароль в этот раз представила интересные фото, которые впечатлили поклонников. Звезда отсняла новые кадры во время поездки в Киев и предпочла выбрать для этого дерзкий образ.
На новых снимках артистка предстала в трендовом синем пальто от украинского бренда A.M.G. и с мокрыми волосами.
«Сквозь тяжелые времена и войну одновременно наша обязанность — быть УЖЕ на высоте во всем. Творить, вдохновлять, быть креативными. Наша миссия, кроме защиты Родины, открыть миру новое государство, где все в совершенстве. От общества до сервиса. Все остальное мы отстроим. Я люблю нашу страну и наш мир в ней», — написала Кароль.
В сети выразили свое мнение:
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«Доброе утро, называется😍; Можно ли бэкстейдж этой съемки?); Лучшая😍; боже как дышать 🫠; Свободные, непокоренные;
Я влюблена по самые уши 🥵; Красавица, совершенная, современная женщина, мечта сотен кавалеров, соблазнится для зрелых и для молодых мужчин и парней. 😍; Я забыла как дышать».
Во время войны Тина не перестает удивлять поклонников своими образами. Причем артистка предпочитает классические образы и избегает ненужной откровенности и открытости на кадрах.
Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.
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