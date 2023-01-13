По словам Машм Ефросининой, это был болезненный период в ее жизни, именно эта неприятная ситуация привела ее к услугам психотерапевта.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина часто подвергается хейту из-за чрезмерной худобы, однако так было не всегда. В свежем выпуске YouTube-проекта "Взрослые девочки" знаменитость вспомнила, как 20-25 лет назад была жертвой психологического унижения. По словам Ефросининой, каждые ее отношения сопровождались обидными фразочками из-за лишнего веса.

"До брака, когда у меня был лишний вес, каждые отношения с мужчиной обязательно сопровождались: "Боже, какие у тебя ляшечки", "Боже, у тебя целлюлит? Тебе 20 лет, а у тебя целлюлит?", "А я вижу по телевизору, ты пухленькая, но в жизни такая толстенькая", "Ой, говорят, что кадр прибавляет веса, но не прибавляет веса, ты в жизни такая". Говорили мне в постели мужчины", – вспомнила Маша Ефросинина.

По ее словам, это был болезненный период в ее жизни, она до сих пор помнит каждого обидчика, именно эта неприятная ситуация привела ее к услугам психотерапевта.

Маша Ефросинина решила обратиться к молодым девушкам, которые точно также, как и она когда-то, терпят издевательства от своих молодых парней.

"Говорите "нет" токсичным мужчинам, скажите "нет" токсичным отношениям, унижениям, насмешкам, обидам. Говорите этому твердое "нет", потому что есть один на это ответ — это не изменится, это не рассосется, он не станет другим, он будет продолжать так себя вести с вами", - подчеркнула ведущая.

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