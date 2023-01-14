Дочь Оли Поляковой Маша поделилась новым видео в своем блоге, из-за чего нарвалась на критику.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь украинской певицы Оли Поляковой. Подросшая дочь пошла по стопам звездной матери и занялась музыкой, став солисткой панк-рок группы. А в прошлом году Маша уехала на учебу в Лондон, где находится и сейчас. При этом переезд для дочери Поляковой дался непросто, ведь у нее началась проблема с кожей из-за жесткости воды в регионе.

Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова-младшая показала смешной тренд, поделившись с фанатами в своем блоге.

На видео Маша объяснила, почему иногда девушки выбирают парней дебилов. Как можно понять, что все из-за роста, ведь это оказывается на первом месте.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ооо, прекрасно понимаю";

"Жиза";

"Почему песни языком агрессора? Мама перешла на родной язык, а ты не можешь?".

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