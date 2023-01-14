Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь украинской певицы Оли Поляковой. Подросшая дочь пошла по стопам звездной матери и занялась музыкой, став солисткой панк-рок группы. А в прошлом году Маша уехала на учебу в Лондон, где находится и сейчас. При этом переезд для дочери Поляковой дался непросто, ведь у нее началась проблема с кожей из-за жесткости воды в регионе.
Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Полякова-младшая показала смешной тренд, поделившись с фанатами в своем блоге.
На видео Маша объяснила, почему иногда девушки выбирают парней дебилов. Как можно понять, что все из-за роста, ведь это оказывается на первом месте.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Тысячи людей без света и мощный пожар: опубликованы последствия удара
Микроавтобус с людьми слетел с моста на Ивано-Франковщине, кадры с места: "девять человек..."
"Облгаз "набросал" лишние кубы": в Нафтогазе ответили, как с этим бороться
Звезда "1+1" Падалко поделилась трагическим известием: "Его тело смогли идентифицировать..."
"Ооо, прекрасно понимаю";
"Жиза";
"Почему песни языком агрессора? Мама перешла на родной язык, а ты не можешь?".
Напомним, дочь Поляковой вернулась из Лондона и по-взрослому обратилась к украинцам
А еще Politeka писала, что дочь Оли Поляковой похвасталась своими кулинарными талантами в Лондоне
Также Politeka сообщала, что 17-летняя дочь Поляковой после длительного отсутствия внезапно объявилась