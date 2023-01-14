Телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка" после завершения финального эфира проекта поделился кадром с девушкой, которая проиграла в самом конце и уступила место сопернице. В комментариях сразу же разразились серьезные споры.
За сердце главного героя боролись многие девушки, но до финала дойти удалось только двум - Саше Мудрой и Кате Лозовицкой. Избранницей главного героя стала фотомодель Екатерина Лозовицкая.
«Саша 🥀💔» - коротко написал Решетник.
В сети принялись делиться мнением:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
На кухне Мастер Шеф нашли новую звезду для студии Квартал 95: "Это его призвание"
"Когда вернете 2 тыс. грн переплаты?": в Нафтогазе расстроили украинцев по поводу денег
Россия создает двухмиллионную армию: разведчики раскрыли новые планы врага
"Остановите этот произвол": украинец потребовал у президента прекратить раздачу повесток на улицах, что известно
«Урааа, Мудрая покинула проект)); Она даже не расстроилась. Это очень странно, как для влюбленного человека;
На Катю было приятно смотреть ,воспитанная уверенная в себе; До последнего верила что это будет Саша 😢; Ураааа я рада что Катя выиграла❤️
Саша в конце проявила себя! Говно так и начала нести в машине, сразу личико настоящее открыла. Алекс не дурак, он давно уже просек, что это за Саша была;
Думала, что уже ниже упасть Саша не может, да нет-ее комментарии после проигрыша, это что-то...».
Ранее, в шаге от финала появился небольшой анонс до выхода последнего эфира с девушками
Впрочем, украинки отрицательно отреагировали на видео, поскольку их насмешил образ самого "Холостяка". С самого первого эфира критика проекта в этом сезоне не утихает.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.