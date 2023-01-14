Известный телеведущий Григорий Решетник показал атмосферное фото с участницей шоу, что проиграла в финале.

Телеведущий Григорий Решетник, который много лет работает на телевидении и вел проекты "Холостяк" и "Холостячка" после завершения финального эфира проекта поделился кадром с девушкой, которая проиграла в самом конце и уступила место сопернице. В комментариях сразу же разразились серьезные споры.

За сердце главного героя боролись многие девушки, но до финала дойти удалось только двум - Саше Мудрой и Кате Лозовицкой. Избранницей главного героя стала фотомодель Екатерина Лозовицкая.

«Саша 🥀💔» - коротко написал Решетник.

В сети принялись делиться мнением:

«Урааа, Мудрая покинула проект)); Она даже не расстроилась. Это очень странно, как для влюбленного человека;

На Катю было приятно смотреть ,воспитанная уверенная в себе; До последнего верила что это будет Саша 😢; Ураааа я рада что Катя выиграла❤️

Саша в конце проявила себя! Говно так и начала нести в машине, сразу личико настоящее открыла. Алекс не дурак, он давно уже просек, что это за Саша была;

Думала, что уже ниже упасть Саша не может, да нет-ее комментарии после проигрыша, это что-то...».

Ранее, в шаге от финала появился небольшой анонс до выхода последнего эфира с девушками

Впрочем, украинки отрицательно отреагировали на видео, поскольку их насмешил образ самого "Холостяка". С самого первого эфира критика проекта в этом сезоне не утихает.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.