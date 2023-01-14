Маша Ефросинина после нового ракетного обстрела вызверилась на россиян в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Также Маша ведет с подругой-певицей Олей Поляковой эфир "Взрослые девочки". Не забывает Ефросинина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Маша отреагировала на новые обстрелы россиян по Киеву.

"В КГГА информируют о ракетной атаке на столицу. Взрывы в Днепровском районе. Все службы едут на место, - Виталий Кличко", - было написано в посте, который прикрепила Ефросинина.

"Время закрепить материал...", - написала Маша и дала несколько новых названий для россиян.

А до этого Маша с Олей обсудили, как говорить "нет".

"Если бы я умела говорить «нет», мне бы не разбили сердце столько раз.

Если бы я умела говорить «нет», я бы не вляпалась в своей карьере в несколько зашкварных проектов.

Если бы я умела говорить «нет», меня бы не выставили несколько раз дурой.

Если бы я умела говорить «нет», я бы не получила огромный опыт о людях!", - написала Маша.

Напомним, Полякова и Ефросинина обозлились на Огневич и публично высмеяли ее творчество

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