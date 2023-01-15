Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины, который был "Холостяком" в 12-м сезоне, где победила Катя Лозовицкая. Не забывает Алекс и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказал о второй фаворитке - Саше.
"Вот мы и дошли до финала.
Это был очень насыщенный и незабываемый для меня период.
Участие в шоу подарило мне эмоций на всю жизнь, а самое главное – знакомство с родным мне человеком.
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Я очень рад, что столько людей следили за нашей историей. И мне хочется продолжать делиться с вами своими мыслями и чувствами.
Более интересного расскажу сегодня в интервью в моем телеграмм-канале:
Было ли мне жаль прощаться с Сашей? Что чувствовал, когда сказал ей "нет"? А также, что было после финала", - написал Топольский.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Почему вы так много говорите о Саше, а рядом с Катей? Не хорошо";
"Меня интересует самое главное вы вместе??? Ведь по фото вы так счастливы и влюблены, очень хочется, чтобы у вас все сложилось".
Напомним, "Холостяк" Топольский после финала шоу показал главную женщину в своей жизни
А еще Politeka сообщала, что Решетник из "Холостяка" спровоцировал украинок кадром с проигравшей финалисткой
Также Politeka писала, что "Холостяк" Топольский вместе с победительницей шоу рассорил украинок одним кадром