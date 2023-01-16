Знаменитый повар показал в нескольких стори короткий рецепт для всей семьи, вариант легкого и быстрого завтрака может прийтись многим по вкусу. Ранее Клопотенко уже отличался интересными рецептами в сети, этот раз не был исключением.
«Быстрый и вкусный тост в несколько шагов! Нам понадобятся: тосты 2-3 шт, яйца 2 шт, сыр ореховый кусочек, масло сливочное 20г.
Только не говорите, что я один такой – без крышки на сковородку. Тостовый хлеб необходимо поджарить на сухой сковороде. Сыр порезать на ломтики и положить на тост. Обжарить яичницу в сливочном масле. Выложить на тост.
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Если коротко – это украинский бутерброд, все максимально быстро и просто. Завариваете чай и смакуете с удовольствием!» - пишет Клопотенко.
Также Евгений показал, кто привил ему любовь к Украине.
"Спасибо родителям, что научили меня любить Украину. Не сдаваться, когда тяжело. И научили меня, что чем больше больно, тем больше нужно помогать друг другу. Ибо это о любви. Этим", - написал Евгений.
Напомним, трагедия произошла в день рождения Хименеса-Браво из "Мастер Шеф", кадры с места
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как празднует день рождения
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