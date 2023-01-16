Певица Оля Полякова призналась, кем хотела стать в детстве, поделившись новым видео с загадочным красавчиком.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Не забывает звезда и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Оля поделилась видео, где решила поднять настроение украинцам, рассказав, кем мечтала стать в детстве.

"Я хотела стать, этой, ну этой, что летает...", - сказала Оля.

"Крылатая ракета?", - переспросил загадочный красавчик у Поляковой.

"Стюардесса", - написала ответ звезда уже в публикации.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ольгой Бузовой?"

"ну дирижером уже хотела стать.а стала звездой";

"Кто этот парень?"

"Полякова, где ваши истории??бес вас скучно в инстаграме";

"Ночная бабочка... У тебя получилось";

А до этого Оля рассказала о ракетном ударе по Днепру.

"Днепр сегодня, суббота… выходной день, люди дома…, теперь люди под завалами, кричат и светят фонариками чтобы их нашли… есть погибшие, у всех давно, все это не укладывается в голове, но каждый раз это вызывает безумие… мир должен остановить агрессора! И мы его остановим! Верим в зсу, верим в нашу победу….", - написала Оля.

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