Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Не забывает звезда и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Оля поделилась видео, где решила поднять настроение украинцам, рассказав, кем мечтала стать в детстве.
"Я хотела стать, этой, ну этой, что летает...", - сказала Оля.
"Крылатая ракета?", - переспросил загадочный красавчик у Поляковой.
"Стюардесса", - написала ответ звезда уже в публикации.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Ольгой Бузовой?"
"ну дирижером уже хотела стать.а стала звездой";
"Кто этот парень?"
"Полякова, где ваши истории??бес вас скучно в инстаграме";
"Ночная бабочка... У тебя получилось";
А до этого Оля рассказала о ракетном ударе по Днепру.
"Днепр сегодня, суббота… выходной день, люди дома…, теперь люди под завалами, кричат и светят фонариками чтобы их нашли… есть погибшие, у всех давно, все это не укладывается в голове, но каждый раз это вызывает безумие… мир должен остановить агрессора! И мы его остановим! Верим в зсу, верим в нашу победу….", - написала Оля.
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Также Politeka писала, что Полякова и Ефросинина обозлились на Огневич и публично высмеяли ее творчество
А еще Politeka сообщала, что Полякова вспомнила, как Ефросинина дважды ее сильно оскорбила