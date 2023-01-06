Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Оля решила подшутить, подняв украинцам настроение.

"Это я не доела оливье и говорю, что больше не могу", - написала звезда.

"Несут торт:", - написала дальше Оля, намекая, что появилось место для сладостей.

"Ночные жрицы в деле!", - написала звезда под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Оля, мы с тобой похожи";

"Так и было";

"Королева оливье".

А до этого Оля пожаловалась на условия в своем подвале.

"Два дня подряд мы уже спали в подвале. Там у нас был неловкий диван. И сегодня мы принесли в подвал кровати. Вдруг, будем здесь ночевать. А то дети мои спали на этом диване", - рассказала Оля и нарвалась на критику от украинцев.

Напомним, Полякова со старшей дочкой устроили магический сеанс на потеху украинцам

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