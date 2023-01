Известная украинская певица Злата Огневич показала небольшую частичку из своего отдыха, куда отправилась совсем недавно после запланированных выступлений. Артистка также успела представить клип и свою новую композицию, вызвав немало шума.

На зимних фото Злата подметила, что и сама от себя не ожидала - она решила насладиться зимой, пусть и коротким ее перидом.

«В следующий раз возьму борд! Не думала никогда, что я полюблю зиму» - написала Злата и поделилась несколькими атмосферными кадрами.

Напомним, артистка предпочитала ранее более теплые варианты для отпуска.

Ранее Огневич эмоционально обратилась к миру после массового ракетна удара со стороны страны-террориста рф. Артистка написала на английском, чтобы привлечь как можно больше внимания к обстрелам, чтобы поддержать нашу страну.

«#UKRAINE ❤️‍🩹 We are fighting. We are praying. We are bleeding. We are hoping for Victory 🇺🇦🙏🏽We are Ukrainians! Hear us! Share this photo! For someone tomorrow will never come» - написала Злата.

