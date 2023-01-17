Известная украинская певица Злата Огневич показала небольшую частичку из своего отдыха, куда отправилась совсем недавно после запланированных выступлений. Артистка также успела представить клип и свою новую композицию, вызвав немало шума.
На зимних фото Злата подметила, что и сама от себя не ожидала - она решила насладиться зимой, пусть и коротким ее перидом.
«В следующий раз возьму борд! Не думала никогда, что я полюблю зиму» - написала Злата и поделилась несколькими атмосферными кадрами.
Напомним, артистка предпочитала ранее более теплые варианты для отпуска.
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Ранее Огневич эмоционально обратилась к миру после массового ракетна удара со стороны страны-террориста рф. Артистка написала на английском, чтобы привлечь как можно больше внимания к обстрелам, чтобы поддержать нашу страну.
«#UKRAINE ❤️🩹 We are fighting. We are praying. We are bleeding. We are hoping for Victory 🇺🇦🙏🏽We are Ukrainians! Hear us! Share this photo! For someone tomorrow will never come» - написала Злата.
Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.
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