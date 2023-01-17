Відома українська співачка Злата Огневич показала невелику частинку зі свого відпочинку, куди вирушила нещодавно після запланованих виступів. Артистка також встигла уявити кліп і свою нову композицію, викликавши чимало галасу.

На зимових фото Злата зауважила, що й сама від себе не очікувала - вона вирішила насолодитися взимку, хай і коротким її перидом.

«Наступного разу візьму борд! Не думала ніколи, що я полюблю зиму», - написала Злата і поділилася кількома атмосферними кадрами.

Нагадаємо, артистка віддавала перевагу раніше теплішим варіантам для відпустки.

Раніше Огневич емоційно звернулася до світу після масового ракетного удару з боку країни-терориста Росії. Артистка написала англійською, щоб привернути якнайбільше уваги до обстрілів, щоб підтримати нашу країну.

«#УКРАЇНА ❤️‍🩹 Ми боремося. Ми молимось. Ми кровоточимо. Сподіваємось на Перемогу 🇺🇦🙏🏽Ми – українці! Почуйте нас! Поділіться цією фотографією! Для когось завтра ніколи не настане» - написала Злата.

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