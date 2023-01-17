Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский певец. Звезда, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Монатик и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дмитрий поделился видео, где показал кадры с Днепра, добавив аудиодорожку со своим стихом на русском языке.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Извините Дима, но уже можно на украинский переходить или вы еще чего-то ждете? потому что через язык не могу слушать ваши песни";
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"Почему иностранный язык?";
"Нет слов, нет слез. Есть ненависть, ко всем вместе и к каждому отдельно! Моя родная Украина, я люблю тебя безгранично, я здесь. Я с тобой. Мы выдержим";
"Боже, как болит, дышать невозможно. Бедны наши родные незнакомцы";
"как же больно, я за вас буду молиться Украина. Аллах сохрани и сбереги".
Напомним, Монатик очаровал стильным кавером на украинскую песню "Цвіте терен"
А еще Politeka сообщала, что Монатик заинтриговал новой премьерой с участницей нацотбора на Евровидение
Также Politeka писала, что Лида Ли призналась, как тяжело переживала разрыв контракта с Монатиком