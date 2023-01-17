Украинский танцор и хореограф Евгений Кот, который судил проект "Україна має талант", показал, как ему удалось похудеть, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор и хореограф, который вместе с Ксенией Мишиной побеждал на "Танцях з зірками". После этого знаменитость пригласили быть судьей проекта "Україна має талант", где два других кресла заняли Сергей Притула и Ксения Мишина.

Звезда женат на танцовщице Наталье Татаринцевой, которая является четырехкратной чемпионкой мира по танцам на пилоне. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз знаменитость поделился кадрами, где показал, как ему удалось похудеть.

"Тут я весил 85 кг. Потом за три месяца самостоятельных усилий стал 82 кг. А дальше за меня взялась Наталья Татаринцева", - написал Евгений в сторис и показал себя до и после.

Как признался Евгений, получилось это благодаря блюдам, которые готовила его жена. После диеты Евгению и удалось вернуть идеальную фигуру.

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