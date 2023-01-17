Популярная украинская певица Алина Паш, которая была победительницей Национального отбора, но не поехала представлять Украину на Евровидении в прошлом году, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и поделилась радостной новостью.

Как видно, на новой фотографии Алина запечатлена на черном фоне, она напряжена, как струна. Перед камерой артистка пояивлась в необычном светлом костюме, под пиджаком которого ничего нет, добавляя образу изысканности. Волосы певицы спрятаны за странным головным убором, а на ее лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Паш рассказала, что стала ведущей музыкальной премии Music Moves Europe Awards: "Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно, но это невозможно в условиях последних событий в Днепре, вообще войны в Украине и зверств, которые творит россия… Но наша задача не останавливаться и продолжать борьбу. Идти вперед и делать все, чтобы Украина звучала еще громче. В этом году мне выпала честь быть ведущей музыкальной премии Music Moves Europe Awards в компании @fernandofunx. Помните? В январе жюри @mmeawards отметило меня и мое творчество среди многих талантливых участников из разных стран мира. И, Боже, благослови нас, в этом году наступит момент, когда весь мир будет праздновать победу Украины – ту самую ожидаемую Победу Света над злом".

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