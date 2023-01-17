На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что по состоянию на вечер 16 января 40 человек считаются жертвами попадания российской ракеты в жилой дом Днепра. Появилось еще одно видео «прилета» по дому (видео 1), где видно прямое попадание.

Среди жертв – 17-летний Максим Богуцкий (фото 2). Сиротами стали двое переселенцев из Никополя. В доме погибли их родители. Дети в момент удара были на улице (фото 3). Родителей «девушки из обломков дома» Анастасии Швец (фото 4) нашли мертвыми под обломками дома. Годовалого ребенка и мужа пока последней спасенной женщины не нашли в живых (фото 5).

Маричка Падалко также показала историю желтой кухни из Днепра: незадолго до трагедии на ней праздновали детский день рождения. От ракетного удара погиб тренер по боксу Михаил Кореновский. Его жена с дочками перед взрывом вышли в магазин (видео 6).

Украинские бойцы поразили за сутки три склада и передвижные пункты россиян в Соледаре. Видео показал военный с псевдо «Мадьяр» (видео 7).

Ночью ракетами С-300 россияне обстреляли Запорожье (видео 8).

Около 100 украинских военных прибыли в США, чтобы начать обучение на системах ПВО «Петриот».

Ведущая также напомнила, что 16 января в Украине был День памяти защитников Донецкого аэропорта (видео 9).

Из-под завалов дома в Днепре вытащили клетку с шиншиллой (видео 10). Позже выяснилось, что хозяйка тоже уцелела.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.