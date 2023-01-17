На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что по состоянию на вечер 16 января 40 человек считаются жертвами попадания российской ракеты в жилой дом Днепра. Появилось еще одно видео «прилета» по дому (видео 1), где видно прямое попадание.
Среди жертв – 17-летний Максим Богуцкий (фото 2). Сиротами стали двое переселенцев из Никополя. В доме погибли их родители. Дети в момент удара были на улице (фото 3). Родителей «девушки из обломков дома» Анастасии Швец (фото 4) нашли мертвыми под обломками дома. Годовалого ребенка и мужа пока последней спасенной женщины не нашли в живых (фото 5).
Маричка Падалко также показала историю желтой кухни из Днепра: незадолго до трагедии на ней праздновали детский день рождения. От ракетного удара погиб тренер по боксу Михаил Кореновский. Его жена с дочками перед взрывом вышли в магазин (видео 6).
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Украинские бойцы поразили за сутки три склада и передвижные пункты россиян в Соледаре. Видео показал военный с псевдо «Мадьяр» (видео 7).
Ночью ракетами С-300 россияне обстреляли Запорожье (видео 8).
Около 100 украинских военных прибыли в США, чтобы начать обучение на системах ПВО «Петриот».
Ведущая также напомнила, что 16 января в Украине был День памяти защитников Донецкого аэропорта (видео 9).
Из-под завалов дома в Днепре вытащили клетку с шиншиллой (видео 10). Позже выяснилось, что хозяйка тоже уцелела.
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.