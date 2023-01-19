На них, как рассказала Кароль, она такая, какая есть – «пушистая и без фотошопа».

Также Кароль, напомним, похвасталась результатами похудения. Артистка призналась, что побороть лишний вес ей помог другой подход к здоровью.

«Поняла, что вся проблема в инсулине. Я на диетах с 15 лет, всю сознательную жизнь худела как самостоятельно так и за любые деньги. Пока не поняла, что это «развод». Это целая индустрия – похудение, где невыгодно говорить правду», - рассказала Тина Кароль, добавив, что говорит о своем весе открыто впервые.

Артистка призналась, что сейчас весит 53,3.

В комментариях фанаты и подписчики Тины Кароль выразили восхищение ее внешним видом без фотошопа и сказали, что она их мотивирует. Другие высказали мнение, что раньше ее фигура нравилась им больше.

«Раньше была аппетитней», «Иди позавтракай, худышка наша», «Красавица, как всегда», «Куколка», «Зачастую, как только девушка видит такую желаемую и долгожданную цифру на весах,она беременеет и все начинается сначала», «Мы тебя и толще будем любить», - пишут пользователи соцсетей.

Впрочем, очень быстро обсуждения форм Тины Кароль переросли в конфликт между некоторыми подписчиками.

Одни утверждали, что, рассказывая о диетах, Кароль подает плохой пример молодежи, другие настаивали на том, что ко всему надо подходить с умом, в том числе и к разгрузке для организма.

Также некоторые напомнили, что рацион Кароль далеко не всегда похож на соблюдение диеты.

Также сообщалось, что певица Кристина Соловий поразила заявлением в адрес Тины Кароль.

Ранее стало известно об ответе Тины Кароль – Соловий.

Также Politeka писала, что Кристина Соловий показала покорившего ее участника "Голос страны".