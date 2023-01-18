Святослав Вакарчук, который отправился в специальный тур для поддержки украинцев, продолжает делиться кадрами.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук продолжает показывать в Инстаграм атмосферные кадры со своих выступлений. Артист с первых дней вторжения рф поддерживает украинских граждан и пострадавших, а также освещает ситуацию в стране при помощи социальных сетей.

«Рассказывал людям в Давосе, как украинцы защищают свободу, и играл песни. Большая энергия и поддержка Украины на #UkraineIsYouDavos. Посмотреть выставку о надежде, неповиновении и освобождении, а также #RussianWarCrimes можно на Променаде 59 или на UkraineIsYou.org» - пишет артист.

В сети реагируют: «Святослав, благодарим Вас за все! ❤️ Любим сильно Вас по всей Украине и гордимся Вами ❤; Это был отличный концерт, спасибо, Славка!🙏🏻

Святослав, мы безгранично благодарны ❤; Чтобы после Давоса нам все удалось; Поздравление Давос!!!Самая теплая Любовь и благодарность;

Боже какой вы красивый😍😍. Давно не видела» - пишут в сети.

Ранее кадры с выступления артиста привлекли довольно много внимания.

«Видео – последние часы в канун нового 2023СУ (© @ivan.marunych) года. И так мы продолжаем нести свой флаг и дальше идем вместе на наш собственный Эверест» - поделился Вакарчук под роликом.

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