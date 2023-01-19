Вчера утром стало известно об авиакатастрофе в Броварах, в результате которой погибли и взрослые, и дети. Тина Кароль не смогла пройти мимо, опубликовав кадр с министром Денисом Монастырским, с которым не так давно виделась.
А вчера Кароль, как и другие украинцы, была поражена новостью о крушении вертолета и гибелью руководства МВД.
«Боль. Невозможно поверить! Мужественный, амбициозный, честный. Его очень уважали коллеги и военные. Соболезную родственникам!» - написала Тина и представила памятный кадр, который совсем недавно сделала с министром.
Также и Астафьева постаралась передать свои эмоции после трагедии, ведь погибли 16 человек, среди которых были дети.
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Как известно, представители оперативной группы МВД, руководство министерства - министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович погибли в результате крушения.
Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.
Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.
Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.